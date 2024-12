Chiccheinformatiche.com - Netflix: nuova truffa che con una falsa email annuncia la sospensione dell’account

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni, è emersa unache prende di mira gli utenti diin 23 paesi, inclusa l’Italia. Itori invianoo SMS che sembrano provenire da, informandomente gli utenti delladel loro account a causa di problemi di pagamento. Questi messaggi contengono link a pagine web che imitano il sito ufficiale di, progettate per sottrarre credenziali di accesso e dati della carta di credito., come riconoscere laPer riconoscere laè importante sapere chenon richiede mai informazioni personali, come il numero della carta di credito o la password, tramiteo SMS. Inoltre, i messaggi dispesso creano un senso di urgenza, affermando che l’account sarà sospeso o chiuso se non si agisce immediatamente.