Mister Movie | The Vampire Diaries reunion con Nina Dobrev Candice King e Kat Graham

Sette anni dopo la conclusione di The Vampire Diaries, Nina Dobrev, Candice King e Kat Graham si sono riunite per ricreare una foto nostalgica del trio dal teen drama sovrannaturale. Il trio, che ha dato vita a Elena Gilbert, Caroline Forbes e Bonnie Bennett, era al centro dell'adattamento televisivo della serie di libri di L. J. Smith, ambientata nella cittadina immaginaria di Mystic Falls. Durante le otto stagioni dello show, queste tre attrici hanno interpretato figure centrali, affrontando amore, perdita e una miriade di minacce sovrannaturali. La foto ricreata su Instagram cattura un momento iconico della sesta stagione di The Vampire Diaries, quando le loro versioni adolescenti si abbracciavano in un flashback natalizio dal loro primo anno di liceo.