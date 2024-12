Cityrumors.it - Malattia del Congo: cosa sappiamo e quanto è pericolosa?

Leggi su Cityrumors.it

Una nuovasta mettendo paura e nasce in: tutto quello che c’è da sapere e come bisogna comportarsiUn nuovo allarme sanitario arriva dal. Lì, una misteriosaha già provocato decine di morti, mettendo in stato di allerta i sistemi sanitari di tutto il mondo. Il virus – ancora non identificato – sembra colpire soprattutto bambini e ragazzi, causando gravi anemie e un tasso di mortalità stimato all’8%. Ma i numeri sono incerti, e con essi anche il reale livello di pericolosità.del? – Cityrumors.itLa scienza è al lavoro, ma la situazione, almeno per ora, resta avvolta dal dubbio. Lasi è manifestata a Panzi, una delle zone più remote e povere del, dove la carenza di strutture sanitarie e la denutrizione diffusa rendono la popolazione locale particolarmente vulnerabile.