Liberoquotidiano.it - Macron, "un re malato. Ormai ogni 5 minuti...": chi lo demolisce così in diretta | Video

Anarchia in Francia, potrebbero cantare oggi i nipotini transalpini dei Sex Pistols. Parigi non ha un governo, non una legge di bilancio, ha un debito pubblico molto alto e una palude politica in Parlamento. E soprattutto un presidente allo sbando. A cantarle a Emmanuelc'è pure Lucio Caracciolo, direttore di Limes e tra i massimi esperti italiani di geopolitica. Che non sarà sguaiato come John Lydon, ma che sa essere schietto e brutale quanto lui. «Parlavamo di Europa e altre democrazie che forse stanno peggio di noi - premette Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7 -. C'è grande confusione, per esempio in Francia: come finirà? Il presidentepuò uscire da questa impasse?». «Partiamo da un dato di fatto - replica secco Caracciolo -, la Francia è una monarchia vestita da Repubblica, in cui il Capo di Stato nella Quinta Repubblica ha un potere quasi assoluto e prescinde molto spesso dal governo, il governo gli serve da parafulmine più che altro».