M5s cosa farà Beppe Grillo dopo la sconfitta | la causa sul simbolo e le liste di grillini per sabotare il Campo Largo

La battaglia inizia ora. L’uscita di scena diin pieno stile Truman Showla doppianel voto per l’Assemblea Costituente non è che l’inizio di uno scontro. Di cui i 46.747 vaffa (quello del Fatto e di Marco Travaglio) sono il «preludio». D’altro canto l’ormai ex Garante lal’aveva già in qualche modo prefigurata nel video in cui provava a chiedere ai militanti di astenersi. «Oz ha preso più voti ora che alle Europee», è la battuta che adesso i retroscena dei giornali attribuiscono al co-fondatore del Movimento 5 Stelle nei confronti di Giuseppe Conte. Intanto, spiega il Corriere della Sera, l’entourage è pronto per un blitz a Roma. Mentre lui potrebbe commentare i risultati in un nuovo video. Ma c’è anche l’ipotesi dellelocali di disturbo. E lo spettro di una terza votazione online.