Ilfattoquotidiano.it - M5s, Bindi a La7 si rivolge a Conte: “Perché non si dice di sinistra? Grillo non si rassegnerà mai, per lui si può governare con la Lega”

“M5s? Io sono ovviamententa che sia stato confermato il voto e che a funghi sia andato solo Toninelli. Resta quel pizzico d’equivoco che continua a mantenerecon quella definizione di ‘progressista indipendente’, per non dirsi di. Io non so spiegarmelo“. Così a Tagadà (La7) l’ex ministra Rosycommenta l’esito del nuovo voto sulle regole dei Cinque Stelle, non risparmiando una frecciata al suo leader Giuseppe.E ribadisce la sua previsione sulla prossima strategia dell’ex garante del M5s, Beppe: “Non si fermerà, continuerà a disturbare ancora il percorso die dei 5 Stelle. E lo fa ancheda semprece l’ha con il Pd, ha un conto in sospeso da quando gli fu negata la partecipazione alle primarie. Per lui è una sfida continua – aggiunge – basti vedere la lettera inviata a Elly Schlein, che ha fatto benissimo a tacere.