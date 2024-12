Ilgiorno.it - Legnano, la serata alternativa per diciottenni è in biblioteca: cellulari chiusi in buste sigillate, uncinetto e tisane da bere

(Milano), 9 dicembre – Spegni il cellulare e accendi le relazioni; è lo spirito che anima l’iniziativa dedicata ai giovanissimi e in programma giovedì 12 dicembre alladi via Cavour. La regola per partecipare è semplice ma inflessibile: all’ingresso dellasi consegna il proprio cellulare, lo si imbusta e ci si scorda di lui per tutto il tempo di permanenza nelle sale di villa Bernocchi. Nel frattempo ci sarà modo di socializzare (anche senza social) e di non correre il rischio d’annoiarsi potendo scegliere fra lettura, disegno, scrittura,, musica. Eventi disconnessi È questo lo spirito di Dis(connessioni), l’iniziativa in programma giovedì 12 dicembre dalle 20.45 alle 23.30 nella“Marinoni” di via Cavour e firmata dal gruppo #Bibliogiovani, da quasi due anni impegnato in un’attività di coprogettazione con laper realizzare nuove proposte indirizzate a un pubblico di pari età.