News.robadadonne.it - La star di TikTok Fedra Gaxiola uccisa a colpi di pistola in pieno giorno

Leggi su News.robadadonne.it

È stata freddata da una raffica did’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Mercedes, in. Così è morta la 24enneOdedOrozco,er piuttosto famosa nel suo Paese,mercoledì scorso a Tijuana, in Messico.Secondo le prime ricostruzioni Orozco si trovava fuori da una palestra, la Hardcore Fitness Gym nel quartiere López Lucio, quando le sono stati sparati contro diversida un killer che, assieme ad altri complici, si sarebbero poi dati alla fuga a bordo di un veicolo grigio, secondo quanto raccolto dalle testimonianze dei presenti. Trasportata in ospedale, per laer messicana non c’è stato nulla da fare.Orozco era una modella e influencer originaria di Sinaloa, nel Messico nord-occidentale, con una discreta quantità di followers su Instagram ee diverse partnership attive, soprattutto con brand di abbigliamento sportivo.