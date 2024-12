Sport.periodicodaily.com - Juventus-Manchester City: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. Entrambe vanno alla ricerca della qualificazione diretta agli ottavi ed una vittoria potrebbe risultare fondamentale per il cammino nella competizione.si giocherà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri stanno faticando a trovare continuità per i troppi pareggi accumulati. Se in campionato sono stati ben 9 in quindici gare disputate, con conseguente allontanamento dal vertice della classifica, in Champions League, dopo le due iniziali vittorie, hanno incassato una sconfitta e due pareggi. La squadra di Thiago Motta deve tornare a conquistare l’intera posto, visto che soltanto così può sperare di evitare i play-off.