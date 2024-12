Inter-news.it - Inzaghi e Calhanoglu, intoppo in conferenza stampa! Un imprevisto – Sky

Un piccoloha modificato il programma della vigilia del match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laè stata rinviata di qualche minuto.– Inter in viaggio in direzione Leverkusen, in Germania. L’aereo dei nerazzurri ha subito un lieve ritardo. Questo contrattempo ha avuto ripercussioni sul planning previsto per la giornata, costringendo a posticipare l’inizio delladi Simonee Hakandi circa venti minuti. Laalla vigilia del match era originariamente fissata per le ore 19:00 presso la saladella BayArena. Tuttavia, il ritardo dell’aereo in partenza da Milano ha causato una riorganizzazione degli orari. L’Inter, che aveva completato la rifinitura mattutina ad Appiano Gentile, è partita per la Germania nel pomeriggio, ma untecnico ha provocato uno slittamento del volo.