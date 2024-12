Lanotiziagiornale.it - Il Vaticano alza la voce davanti ai silenzi dell’Occidente sulla recente ondata di omicidi di esponenti della società civile in America del Sud

Leggi su Lanotiziagiornale.it

alla scia di sangue di leader sindacali inLatina, illae se la prende con i “colpevoli. La Santa Sede, sotto la spinta di Papa Francesco, ha lanciato una campagna dal titolo “Tessere il futuro, proteggere la vita”, che raggruppa oltre 250 organizzazioni latinone per esprimere la propria solidarietàalladi violenze.Una iniziativa sostenuta anche dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale dele dalla Pontificia Commissione per l’Latina. La notte del 14 settembre 2024, Juan Antonio López, noto difensore del fiume Guapinol e del parco nazionale Botaderos “Carlos Escaleras Mejías”, è stato assassinato in Honduras. Juan è stato attaccato da sconosciuti che gli hanno sparato, dopo che aveva lasciato la parrocchia di San Isidro Labrador, situata nel comune di Tocoa, dove era consigliere comunale.