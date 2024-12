Lanazione.it - Giovane azzannato dal pitbull, padrone condannato a risarcire

La Spezia, 9 dicembre 2024 – Aggredito eda unmentre va dalla fidanzata. Una disavventura fortunatamente a lieto fine, che nei giorni scorsi ha trovato il suo epilogo giudiziario, con ildel cane che è statodal giudice del tribunale civile della Spezia acon poco più di 9mila euro un 26enne spezzino. L’episodio avvenne nel luglio del 2019 nel quartiere della Chiappa, con il ragazzo che, intento a raggiungere l’abitazione della fidanzata, veniva aggredito da un cane di razza, che privo di guinzaglio e museruola, e approfittando del cancello d’ingresso del giardino dell’abitazione lasciato aperto, era uscito in strada, azzannando il malcapitato al braccio sinistro. Il ventenne, grazie anche all’intervento di alcuni passanti, era riuscito a liberarsi dalle mire dell’animale, allontanato, per poi recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove veniva medicato per il morso all’arto e per alcune escoriazioni al volto.