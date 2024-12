Lanazione.it - Firenze, debutta ‘La Sognatrice’. E la poesia diventa azione scenica

Leggi su Lanazione.it

, 9 dicembre 2024 – Un’opera nata dall’incontro di due artisti, due esperienze, due sensibilità: quelle della danzatrice formata alla scuola di Pina Bausch Paola Corsi e dell’applaudito attore, regista e drammaturgo Leonardo Capuano.sabato 14 dicembre ore 21.00 in prima assoluta al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111R) “La Sognatrice”, storia di una donna che fa dello sradicamento la dimensione quotidiana del suo esistere prodotta da tre realtà artistiche d’eccellenza: Teatri d’Imbarco e Versiliadanza in collaborcon Il Lavoratorio. La drammaturgia è originale ma le atmosfere e le parole di Agota Kristof ne “L’ora grigia” e di due grandi poeti italiani, Aldo Nove e Chandra Livia Candiani, sono punti di riferimento centrali nella vicenda della protagonista (Corsi, sola in scena) che, attingendo al contenuto dei bagagli che porta sempre con sé, crea nuovi e diversi habitat: luoghi per lei stessa e per i personaggi che evoca e immagina.