Disney Plus: "Il tuo abbonamento al nostro servizio è scaduto, ti invitiamo a rinnovare il tuo abbonamento e beneficiare di tutti i servizi associati"

Negli ultimi giorni, sta circolando una nuova truffa online che coinvolge gli abbonati. Si tratta di email fraudolente che fingono di provenire daldi streaming, con l’obiettivo di sottrarre informazioni personali e finanziarie degli utenti. Questo tipo di phishing è particolarmente insidioso perché sfrutta la popolarità di+ e la fiducia degli utenti nel marchio.e la truffa della mailEcco cosa dice la mail:Gentile Cliente, Il tuoal, tiil tuodial tuo account personale. Per fruire dei contenuti che fanno al caso tuo, clicca il pulsante qui sotto per accedere alla pagina di rinnovo dell’. Attenzione: se non sei registrato su uno dei siti del gruppo+ per favore ignora questa email.