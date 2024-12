Secoloditalia.it - Dal “Gufo advisor” agli sfottò alla Schlein: guida al villaggio di Atreju, festa politica e popolare

Leggi su Secoloditalia.it

Laconservatrice dirappresenta un appuntamento annuale nella città di Roma. Fratelli d’Italia vuole con questa kermesse aperta al confronto a tutto tondo avvicinare i propri sostenitori ma non solo. Un momento politico e un momentoinsieme. Dibattiti, attrazioni come la pista di pattinaggio, gli allestimenti e gli stand dedicati ai prodotti tipici del made in Italy. Il sottotitolo di quest’anno è “La via italiana – Risposte concrete al mondo che cambia”: un grande evento che punta a promuovere cultura come si evince dstand con i libri delle case editrici Idrovolante edizioni e Giubilei-Regnani fino ad Eclettica eRadio diche offre un intrattenimento musicale assiemeannunci degli eventi in corso.LadiL’obiettivo diè quello di coinvolgere i presenti, simpatizzanti o cumuni passanti nella cornice del Circo Massimo, in un confronto plurale e che rifletta le opinioni e le visioni degli invitati e degli organizzatori.