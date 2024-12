Crolla il balcone di una dimora storica durante la gita scolastica | la dinamica choc

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia sfioratauna. Due feriti costretti al ricovero e alla prognosi riservata, ma il bilancio poteva essere decisamente più pesante.E’ successo questa mattina a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, nella provincia di Ferrara.Mentre docenti e studenti delle scuole elementari e medie stavano visitando una, villa Rivali Farolfi, unto.Nel vuoto sono precipitati un docente e una guida. Un volo di circa 5 metri. Dopo le prime medicazioni sul posto, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per ulteriori accertamenti e cure. Non sarebbero in pericolo di vita.Fa venire i brividi apprendere che, pochi istanti prima del crollo deldella villa settecentesca, si era affacciato un gruppo di piccoli studenti per ammirare il parco dall’alto.