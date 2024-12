Abruzzo24ore.tv - Controlli straordinari nel weekend dell’Immacolata: sequestri, denunce e irregolarità stradali

L'Aquila - Nel fine settimana, le forze dell’ordine intensificano isu strade e domicili: sequestrati coltelli, refurtive e sanzionati automobilisti irregolari. Un rafforzamento deisul territorio dell’Aquilano ha caratterizzato il, nell’ambito di un piano di sicurezza potenziato definito dal Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica sotto la guida del prefetto. L’obiettivo: contrastare reati e garantire una maggiore sicurezza su strade e luoghi sensibili. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno controllato oltre 600 veicoli e identificato circa 850 persone. Tra queste, una donna cinquantenne, proveniente da fuori regione, è stata denunciata per aver fornito false generalità ai militari di Sulmona. Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti sottoposti a misure restrittive, come gli arresti domiciliari: a Celano, durante un’ispezione, un giovane di 22 anni è stato segnalato per minacce a pubblico.