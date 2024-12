Liberoquotidiano.it - "Attento, Charles Leclerc è un mostro": Ferrari, il 'pizzino' che spaventa Lewis Hamilton

Fine di un'era:lascia la Mercedes, destinazione. Ad Abu Dhabi l'ultima gara del britannico, che ha chiuso col botto: una sensazionale rimonta negli ultimi 14 giri di gara ai danni del compagno di squadra, George Russell, superato e tenuto dietro al traguardo. Ora, per il super-campione britannico, si spalancano le porte di Maranello, che per fargli posto ha dovuto sacrificare Carlos Sainz, il pilota spagnolo che inaveva convinto un po' tutti e che ha vissuto questo "sacrificio" con enorme dolore personale e sportivo. Ma tant'è, si apre una nuova epoca. In, dunque, una coppia da sogno:. Certo, non sarà semplice far convivere nel migliore dei modi due campioni di questo livello. Ma il fascino di questa coppia è semplicemente clamoroso.