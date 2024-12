Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi ed emergenza casa, la svolta che manca

Non siamo ancora al grado di (in)sopportazione del “Tourists go home” che si respira a Barcellona e dintorni, ma anche sotto le Due Torri la riflessione è ufficialmente aperta: come conciliare il turismo sempre in crescita con una città vivibile e accessibile? E ancora, come evitare lo spopolamento commerciale e residenziale del centro storico? Di pensieri e dibattiti ce ne sono stati tanti, negli ultimi anni, ma di soluzioni finora poche. Intanto, sul fronte commerciale, servirebbe forse un’applicazione più rigida del decreto Unesco, con meno deroghe di quante ne siano state concesse finora (anche se alcune risalgono a diversi anni fa e sono arrivate ‘a dama’ solo ora dopo un lungo iter burocratico). E qui, con un regolamento in scadenza nel giugno 2025, si vedranno le reali intenzioni dell’amministrazione, considerata anche l’intenzione degli uffici di Palazzo d'Accursio di rivedere e aggiornare il regolamento stesso.