Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei un compagno che mi racconti le favole, voglio sognare. Franco Gatti è sempre con noi, ci spronava sempre”: Angela dei Ricchi e Poveri a Domenica In

sono stati ospiti a “In” per presentare il nuovo brano natalizio “Il Natale degli Angeli”. La brunetta, durante l’intervista con Mara Venier, ha parlato anche della sua situazione sentimentale: “Come deve essere il mio uomo ideale?unche mile. Se ora sono impegnata? Anche se fosse, non lo direi”.Poi il racconto del successo dell’ultimo Festival di Sanremo con “Ma non tutta la vita”, che ha appena ottenuto il doppio disco di platino: “Non ci aspettavamo di essere scelti fra i cantanti in gara, guardavamo per curiosità le scelte, e l’ultimo nome fu il nostro”. La loro apparizione era diventata virale perché sono scesi giù per le scale del Teatro Ariston di Sanremo avvinti da un enorme fiocco rosso: “Quando abbiamo visto per la prima volta il fiocco siamo rimasti un po’ traumatizzati.