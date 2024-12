Sport.quotidiano.net - Settempeda batte Cluentina 3-2: doppietta decisiva di Dolciotti

Leggi su Sport.quotidiano.net

vince 3-2 controin una partita emozionante. Protagonista del match è stato Andrea, che ha segnato due gol decisivi nel secondo tempo. La partita si è accesa nel secondo tempo con un autogol di Bosetti al 22', seguito dal suo gol del pareggio al 27'. Tuttavia,ha riportato in vantaggio laal 34' e ha consolidato la vittoria con un altro gol al 42'. Nel recupero, Ibii ha segnato un gol spettacolare per la, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. Laha dimostrato grande determinazione, cercando i tre punti fino alla fine.