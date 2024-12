Zonawrestling.net - RISULTATI: NXT Deadline 2024

Leggi su Zonawrestling.net

Ultimo PLE dell’anno in casa WWE, a scendere sul ring della splendida e storica arena The Armory di Minneapolis sono stati gli atleti di NXT in un evento che andrà a delineare l’inizio del prossimo anno con i due Iron Survivor Challenge match, maschile e femminile, che hanno assegnato due posti da #1 contender ai rispettivi titoli di NXT. Spazio anche per i titoli di coppia e la sfida di Ridge Holland, in grandissima forma, al campione NXT Trick Williams. Di seguito trovate idell’evento:Main cardWWE NXT Title #1 Contendership Iron Survivor Challenge Match: Oba Femi 3 batte Ethan Page 2, Je’Von Evans 2, Nathan Frazer 1 e Wes Lee 1NXT Underground Match: Lola Vice batte Jaida Parker (10:57)WWE NXT Tag Team Title: Axiom & Nathan Frazer (c) battono No Quarter Catch Crew (Myles Borne & Tavion Heights) (15:44)WWE NXT Title: Trick Williams (c) batte Ridge Holland (15:51)WWE NXT Women’s Title #1 Contendership Iron Survivor Challenge Match: Giulia 2 batte Sol Ruca 1, Stephanie Vaquer 1, Wren Sinclair 1 e Zaria 1