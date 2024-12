Lanazione.it - Rimini travolge con una cinquina: l'analisi critica di Menichini sulla sconfitta

Aria pesante nella sala stampa del Romeo Neri. Lapresa dalè uno schiaffo che fa male, anche perché le speranze della vigilia erano ben altre. Come suo solito, l’allenatore Leonardoanalizza il match con grande criticità: "C’è poco spazio per i commenti. Eravamo partiti abbastanza bene nei primi dieci minuti, poi c’è stato questo rigore a mio avviso generoso. Ciò non toglie che ilabbia meritato ampiamente la vittoria, però gli è stata facilitata da questo episodio. A quel punto è venuta fuori la partita che volevano i nostri avversari, con spazi in contropiede, dove loro sono bravi, e per noi si è fatto tutto più duro. Anche perché dopo il rigore non abbiamo più giocato. Abbiamo cominciato un pochino a rifarlo sul 3-0, e non dico che avevamo riaperto la gara, ma col 3-1 c’era la possibilità di tenere viva la sfida.