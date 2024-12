Agi.it - Quando l'arcobaleno regala il buongiorno ai cittadini di Roma

AGI - Non succede spessissimo macapita è come se il cuore di ciascuno di noi si facesse più leggero, liberandosi di pensieri e preoccupazioni. E' l'effetto che produce l'che questa mattina 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, ha rallegrato lo spirito deidicon la sua misteriosa acrobazia multicolore. La capitale nelle ultime ore è stata funestata dal maltempo: freddo e pioggia, con l'aggiunta di qualche fastidiosa folata di vento, hanno accompagnato a letto ini e nessuno poteva immaginare di svegliarsi con questo spettacolo atmosferico. Come dicono gli esperti, l'si può vederebuona parte del cielo è ancora scuro per le nuvole di pioggia e chi osserva si trova in un punto con il cielo pulito sopra. Ma senza dover necessariamente scomodare filosofi, fisici o matematici che sull'hanno dedicato studi e riflessioni, resta che questo fenomeno ottico continua a mantenere intatto il suo fascino e a incuriosire grandi e piccini.