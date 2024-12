Ilrestodelcarlino.it - Pesaro sfida Reale Mutua Torino: una partita decisiva in casa

La vittoria bella e convincente di domenica scorsa contro Cantù è stata una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente, risultato di progressi che pian piano cominciavano a farsi intravedere senza mai però essere messi in atto nell’arco di tutti i quaranta minuti. Ora però viene la parte più difficile, proseguire sulla strada tracciata nell’ultima giornata. La secondalinga consecutiva è sicuramente un aiuto in più che viene dal calendario, ma come è stato ben dimostrato in questo inizio di stagione, tutte possono vincere in qualunque campo. L’avversaria odierna è la, società nata nell’estate del 2019 dopo il fallimento dell’Auxilium, attualmente undicesima in classifica con sette vittorie ed altrettante sconfitte, ma con un bottino di 4-1 nelle ultime cinque.