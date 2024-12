Quotidiano.net - Paura per il Papa, attivista contro la corrida prova ad avventarsi su un’auto del corteo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 dicembre 2024 –perFrancesco oggi in piazza di Spagna a Roma, durante l’omaggio alla statua dell’Immacolata. Un’spagnola che manifestavalacon altre tre e aveva già scavalcato la transenna prima di Piazza di Spagna, ha tentato diverso una delle auto delle. I poliziotti e i gendarmi sono intervenuti subito per bloccarla. Il, dopo alcuni istanti, ha comunque potuto riprendere il suo percorso e ha iniziato normalmente il previsto atto di venerazione alla Vergine. Le attiviste sono state fermate. Non è la prima volta che manifestantilaprovocano trambusto. Era già successo ad agosto, quando due manifestanti della Peta avevano innalzato cartelli con la scritta “laè peccato” all’udienza del