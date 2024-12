Lanazione.it - Multati gli automobilisti… in regola. Autovelox in collaudo sbaglia le cifre, il Comune annulla le sanzioni

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 8 dicembre 2024 – Vatti a fidare della tecnologia. Anche i veloxno seppur aiutati dalla mano dell’uomo. Sono bastati pochi minuti di intervento per creare il panico tra tantissimi gli automobilisti, ben oltre i 23 che si sono visti recapitare a casa multe salatissime e decurtare punti sulla patente. Il tutto per essere transitati sul viale XXV Aprile sotto all’posizionato dopo il cavalcavia, sul tratto verso Marinella, alla velocità superiore ai 50 chilometri orari. Una media in perfettaessendo su tutto il viale in vigore il limite dei 70 chilometri. Eppure i verbali recapitati a domicilio erano chiari riportando la violazione del limite di velocità in alcuni casi anche vicina ai 20 chilometri in più del consentito. Quindi con multe salate intorno ai 170 euro oltre alla decurtazione dei punti sulla patente.