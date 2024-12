Inter-news.it - Milan-Inter Women 0-1 al 45?, Bartoli beffa allo scadere!

È da poco terminato il primo tempo di, 0-1 il risultato fin qui (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fino a questo momento a San Siro.PRIMO TEMPO – Piùchenella prima parte questo primo tempo, con le rossonere che già dopo 4 minuti su corner trovano il primo squillo della gara: conclusione di Renzotti dal limite dell’area, con Runarsdottir che manda in angolo. Un minuto dopo è ancora Renzotti a rendersi pericolosa, questa volta ci pensa la traversa a salvare le nerazzurre. Il pressing della squadra di casa mette in difficoltà l’, che al 24? si salva ancora grazie a Runarsdottir che salva su una conclusione di Ijeh. La prima azione delle nerazzurre arriva al minuto 35, Bowen sale e triangola con Magull, traversone di quest’ultima molto pericoloso che non trova però nessuna delle compagne.