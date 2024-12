Thesocialpost.it - Malattia del Congo, in Italia paziente con sintomi sospetti. Cosa succede

Un uomo di rientro dalconinfluenzali è stato ricoverato lo scorso novembre a Lucca, suscitando preoccupazioni per una possibile connessione con una misteriosache ha colpito una regione remota del paese africano. Laha già causato oltre 30 morti accertati e ipresentati dalerano potenzialmente riconducibili a quelli descritti nei recenti casi in. Fortunatamente, dopo un periodo di ricovero, ilè stato dimesso il 3 dicembre, dichiarato guarito.Leggi anche:, mistero sullaX: febbre, tosse e alta letalità preoccupano il mondoMonitoraggio e indagini in corsoMaria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, ha confermato l’accaduto e sottolineato l’importanza di monitorare attentamente la situazione.