Libera: "In Italia nel 2024 più di 4 inchieste al mese per corruzione concussione. Primato al Lazio"

“Da Torino ad Avellino, da Bari a Pozzuoli, da Palermo e Catania, da Milano a Roma, ilè un continuo bollettino di “mazzette” con il coinvolgimento di amministratori, politici, funzionari, manager, imprenditori, professionisti e mafiosi coinvolti in una vasta gamma di reati di“. A evidenziarlo èche dal primo gennaio al primo dicembreha censito da notizie di stampa 48su, oltre quattro al, che hanno visto indagare 28 procure in 14 regionine.“Ci sono “mazzette” per finte vaccinazioni covid o per ottenere falsi titoli di studio, in altri casi le “mazzette” hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti piuttosto che per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie.