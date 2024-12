Lanazione.it - In balìa di ubriachi e molestatori: “Lavoriamo con la paura addosso e una mazza dietro al bancone”

Empoli (Firenze), 7 dicembre 2024 – Stanchi di lavorare con la. Stanchi di rischiare ogni giorno la vita. “Non è più accettabile, le istituzioni devono agire”. Lo aveva gridato il titolare del Ci Risiamo Luigi Di Dio Faranna ricostruendo gli attimi concitati della rissa che si è consumata all’interno del noto locale di via Roma. Momenti di terrore e di panico scatenati da due uomini che dopo aver consumato cibo e alcolici si sono scagliati contro la ragazza che si trovava alla cassa. Innescando il parapiglia generale e aggredendo con calci e pugni il cameriere che, finito in ospedale: dovrà essere operato al volto. Al grido di allarme ed esasperazione lanciato da uno dei bar pasticceria storici e più frequentati della città – costretto dopo questo episodio a ricorrere agli agenti della sicurezza privata per tutelarsi – si unisce quello di un collega.