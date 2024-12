Gamberorosso.it - Il ristorante nascosto nelle cantine del palazzo in cui abitò Lord Byron a Ravenna

Leggi su Gamberorosso.it

«Tutto nasce diversi anni fa, nel 2019, quando hanno cominciato a ristrutturareGuiccioli» racconta Massimo Serena Monghini. È allora che la Fondazione Cassa di Risparmio diha contattato il ristoratore per coinvolgerlo nella nascita del nuovo polo museale che ospita il Museo die del Rinascimento: 24 sale disposte su due piani, uno per ogni museo, e due esercizi di somministrazione con annessa bottega di specialità, che occupano il livello strada nella centralissima via Cavour. Appena 7 minuti dalla Tomba di Dante,Guiccioli è stato oggetto di un attento restauro conservativo che ha riportato alla luce l'originaria bellezza di questi spazi nei quali ha vissuto il poeta simbolo del romanticismo, lasciando in eredità oggetti, arredi, scritti - tracce del suo stile inconfondibile - ma che è anche stato testimone di eventi politici dell'epoca, delle prime cospirazioni carbonare che portarono ai moti del 1820-21 e di altri episodi fondamentali della stagione risorgimentale italiana.