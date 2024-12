Quifinanza.it - Il miglior panettone industriale del 2024 costa poco più di 6 euro, il confronto

Leggi su Quifinanza.it

Non è Natale senza unin tavola (o un pandoro, questione di gusti). Che sia artigianale o, nelle case degli italiani ilè una presenza fissa sotto le feste.Alla domanda su quale sia ilnon artigianale delha risposto Altroconsumo, con un’analisi che ha preso in considerazione dodici panettoni disponibili nella grande distribuzione. I dolci natalizi sono stati valutati in base a una serie di fattori: il prezzo, in primis, ma anche la confezione, l’analisi di laboratorio, l’assaggio dei consumatori e l’assaggio degli esperti.IldelDaldi Altroconsumo fra una serie di prodotti industriali, a trionfare è stato ilClassico a marchio Coop, per un costo di 6,19a confezione.Queste le caratteristiche del prodotto:ParametriPunteggioetichetta82analisi di laboratorio81assaggio dei consumatori52assaggio degli esperti54media67Si tratta di uneffettuato tenendo conto del rapporto fra la qualità e il prezzo relativamente basso del prodotto.