Il cardinale Ruini a tutto campo tra fede, inferno e Papi loda Meloni: l'architrave su cui si regge la politica italiana

Riflette su Dio, Gesù, la vita dopo la morte, la, il matrimonio, l’e la dottrina della Chiesa nel corso nel tempo. Ricordache non ci sono più: Giovanni Paolo II e Ratzinger, ma definisce anche il suo rapporto con Bergoglio, attuale vicario di Cristo al soglio pontificio. E poi il suo passato, le letture, gli studi, le amiche e le tentazioni: una confessione aquella che il cardinalconcede ad Aldo Cazzullo che lo ha intervistato per il Corriere della sera in occasione della ricorrenza dei 70 anni di sacerdozio.Il, confessioni e convinzioni a cuore apertoE sulladi oggi, oltretevere e non solo, Camilloanalizza figura e operato di protagonisti di ieri e attuali, e rivela: «Papa Francesco? Ho meno consonanza spontanea rispetto a quella che mi legava a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI, ma non concordo con chi non vede niente di buono in lui».