Guillermo Mariotto lancia frecciatine alla Bruganelli e cita Bonolis

Durante la prima semifinale di Bndo Con le Stelle Soniasi è esibita con Carlo Aloia per il ripescaggio e inaspettatamenteha speso delle belle parole sulla concorrente (non per il ballo): “Sarò molto breve perché il tempo corre. La signora presidente della giuria ha giudicato il ballo e io giudico stile e sentimento. Trovo che quello che abbiamo appena visto è più o meno è simile a ciò che abbiamo visto nella prima puntata. Devo però dire una cosa, che veramente lei mi lascia una bella cosa, la conoscenza dei suoi figli. La sua figlia l’ho vista poco, il figlio l’ho visto spesso. Volevo fare i complimenti sia a lei che al padre. Lo dico per questa opportunità che ci ha dato di conoscere i ragazzi, soprattutto il ragazzo. Come si chiama? Davide, ecco siamo felici“.