Notizie.com - Gas refrigeranti fuorilegge, l’Italia al centro di un’inchiesta europea: tutti i dettagli dell’operazione Khione

Nelle scorse ore è partita l’operazione. Nel mirino delle autorità europee il commercio di gassul mercato nero.Enormi partite di gassequestrati in tutta Europa.è aldiinternazionale, insieme alle autorità doganali di 16 Paesi europei, nonché di Turchia e Ucraina.Gasaldi(OLAF FOTO) – Notizie.comLe indagini hanno già portato i primi risultati. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha guidato l’operazione denominata(la dea greca della neve) che ha portato al sequestro di 400mila tonnellate di gas per un valore di oltre 4,5 milioni di euro. Prodotti di contrabbando che venivano immagazzinati per essere rivenduti sul mercato nero.