Lettera43.it - F1, vittoria di Norris nel GP di Abu Dhabi e titolo costruttori alla McLaren

Leggi su Lettera43.it

Landosuha vinto il Gran Premio di F1 di Abu, ultima gara della stagione, consegnando ildel mondialescuderia britannica, che non lo vinceva dal 1998.Ferrari non sono bastati per una rimonta in extremis il secondo posto di Carlos Sainz (all’ultima gara su una Rossa) e il terzo di Charles Leclerc, autore di una strepitosa rimonta d19esima casella in griglia.Lando(Getty Images).Laha conquistato ilcon 666 puntiLa Ferrari ha recuperato solo sette punti, che si era presentata ad Abucon 21 lunghezze di vantaggio. E questo nonostante l’incidente al via tra Max Verstappen e Oscar Piastri, che ha messo fuori gioco il secondo pilota della: 666 i punti raccolti dscuderia britannica in questa stagione, 652 quelli ottenuti dal Cavallino.