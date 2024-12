Oasport.it - F1, Horner sul futuro di Perez: “È stato un anno duro per lui, vedremo cosa fare”

Giornata negativa a Yas Marina per la Red Bull, che non è andata oltre un sesto posto con Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il Drink Team non aveva comunque nulla da chiedere a questo campionato, dopo aver vinto il quarto titolo piloti con Verstappen ed essere ormai fuori dai giochi per il primato tra i costruttori.“Credo che il 2025 sarà unmolto importante. Innanzitutto devo congratularmi con McLaren per il titolo costruttori, hfatto un ottimo lavoro quest’e meritano il titolo. Però credo che questo prepari la scena per un campionato fantastico l’prossimo, con almeno quattro team che lotterper la vittoria ogni weekend“, le parole di Christianai microfoni di Sky Sport.Suldi Sergio, ancora in bilico: “Checo èun pilota meraviglioso per noi.