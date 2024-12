Damasco si festeggia caduta di Assad

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Gli abitanti dihannoto nelle strade ladel regime dopo 50 anni di governo del partito Baath,mentre i gruppi ribelli annunciano l'inizio di una "nuova era" in Siria Il primo ministro siriano, Ghazi al-Jalali, si dice pronto a collaborare con la"leadership"che sarà scelta dal popolo,mentre il capo del gruppo ribelle,al Jolani,ha ordinato alle forze militari di non avvicinarsi alle istituzioni pubbliche di,"che restano sotto la supervisione dell'ex premier finché non saranno ufficialmente consegnate".