Condannati per incendio e gestione illecita di rifiuti in via dei Laghi

Erano stati denunciati dai Carabinieri forestali durante un intervento in via deidopo che i residenti avevano segnalato un. Sul posto furono trovati due uomini che stavano alimentando il rogo. In pratica i due avevano accatastato un bel po’ di, che avevano raccolto, e avevano iniziato a bruciarli: si trattava di lavatrici, infissi, split di condizionatori con relativi motori, ferro e plastica, termosifoni e anche boiler. Ma c’erano anche cavi dismessi in gomma, cavi di linee telefoniche con le "anime" in rame e ferro. I due furono denunciati dai Carabinieri forestali. Entrambi sono statidalla giudice Cecilia Balsamo a un anno e 4 mesi e 20 giorni. Uno dei due ha chiesto la sostituzione con i domiciliari. I due uomini erano stati rinviati a giudizio perdinon autorizzata e combustionedi