Chi è al Jolani il leader dei ribelli armati più potenti della Siria

Abu Mohammed al-è ildeiche hanno conquistato Damasco, mettendo un punto al regime di Bashar al-Assad. Nel corso di questa notte, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, i combattenti delle forze antigovernative hanno conquistato la capitalena. Non si sa dove sia Assad: potrebbe essere già scappato verso Mosca oppure trovarsi ancora nel Paese in attesa del momento giusto per scappare. Chi è il capoguerra civile che ha mandato a casa il dittatore.Chi è al, ildeipiù(Wikipedia) – notizie.comLa guerra civile contro Assad ha avuto la guida di Abu Mohammed al-: l’offensiva è durata così poco che il gruppo stesso è rimasto stupito.Il suo nome significa colui che viene dalle Alture del Golan. È il capo di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), la principale opposizione armata al regime di Assad in, fondato proprio da Abu Mohammed al-