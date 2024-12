Sport.quotidiano.net - Catanzaro-Brescia 2-1, Rondinelle dal sogno all'incubo: la sconfitta nell’ultimo secondo di recupero

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 dicembre 2024 – Iltorna dacon unarimediata all’ultimodideltempo davvero difficile da commentare. In effetti la squadra di Maran, tornata per l’occasione al completo (o quasi) offre una buona partenza, si porta in vantaggio al 20’ con Bjarnason, ma non riesce a chiudere la gara e subisce il ritorno dei giallorossi, che, con tenacia, pareggiano prima dell’intervallo con Biasci e poi firmano l’allungo da tre punti al termine di un convulso finale. Il 2-1 patito al “Ceravolo” spinge così lefuori dalla zona play off e lascia spazio a più di una recriminazione tra i biancazzurri, che non solo hanno sciupato diverse buone palle-gol, ma sono incappati in qualche errore di troppo, finendo con lasciare via libera ai calabresi in coda ad un incontro che, ormai, sembrava destinato a finire in parità.