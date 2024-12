Calciomercato Inter trovato l’erede di Lautaro | arriva dal Bologna

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Manca sempre meno all’apertura della nuova sessione di. Il 2 gennaio 2025 si aprirà la campagna di rafforzamento invernale per confermare, sistemare o ribaltare totalmente la squadra in base ai risultati ottenuti nella prima parte di stagione.Con il primo terzo di stagione già superato e a pochi giorni dalla fine dell’anno solare, il campionato e le squadre italiane si preparano a mettere mano al portafoglio per definire quanto mancato nella sessione estiva del. L’Campione d’Italia non sembra aver la necessità di ricorrere ad acquisti per puntellare la squadra; Simone Inzaghi può attingere da una rosa numerosa e caratterizzata da un mix di esperienza e gioventù utile ad averla resa secondo i dati Opta la miglior squadra del mondo.Se difesa e centrocampo sembrano essere tornate ai livelli dello scorso anno, l’attacco sta accusando, nei suoi uomini principali, un momento particolare.