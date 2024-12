Anteprima24.it - Benevento su Italia 1, ‘Sfida Impossibile’ cresce ma non decolla

Tempo di lettura: 2 minutiIl programma di1 “Sfida Impossibile”, girato interamente ama nonin termini di ascolti. Ieri pomeriggio è andata in onda la terza puntata, che ha registrato uno share del 3.4% con 431.000 spettatori. Un lieve aumento rispetto ai 415.000 spettatori (3% di share) del debutto del 23 novembre scorso e ai 421.000 (3.3%) della puntata successiva. Condotto da Stefano Corti, il programma ha visto il conduttore affrontare i campioni Marco Maddaloni, Amaurys Perez e Francesca Schiavone in varie prove. Tra queste, la “Sfida Corti”, in cui ha tentato di mettere alla prova le sue capacità personali, la “Sfida Vale Tutto”, una gara dove ogni strategia è ammessa, e la temuta “Sfida Finale”, dove – con coraggio e ironia – si misura direttamente con la disciplina degli atleti, supportato da un Super Bonus.