Ilrestodelcarlino.it - Base dello spaccio nella cameretta, ma arriva la polizia: cos’è successo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 8 dicembre 2024 – Ad un primo controllo dellaera risultato pulito. Qualcosa però non aveva convinto i poliziotti della Squadra mobile che ottenuto un mandato di perquisizione in casa si sono presentati nell’abitazione del sospettato dove hanno trovato quasi tre etti di droga tra marijuana e hashish. Il blitz è scattato venerdì, all’alba, in via Crivelli, dove abita un 24enne anconetano, con la madre e il compagno. Il giovane aveva dei precedenti, uno passato anche in giudicato. Con un tentativo goffo il 24enne ha provato a disfarsi di una parte della droga lanciandola dalla finestra della sua. La sostanza stupefacente però è caduta sui piedi di un poliziotto che ancora doveva entrare in casa. La perquisizione è stata fatta alle 6. Gli agenti hanno suonato all’abitazione svegliando tutti.