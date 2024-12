Liberoquotidiano.it - Assaltata l'ambasciata iraniana a Damasco, ore di caos. Intercettato l'aereo di Assad, dov'è

Leggi su Liberoquotidiano.it

Irruzione nell', cuore del sostegno al regime di Bashar al. Lo ha riferito la tv al Arabiya, che mostra le immagini di gente che strappa un grande poster affisso sul cancello della rappresentanza con l'immagine del generale Qassem Soleimani, ucciso nel 2020 in Iraq in un attacco americano, e di Hassan Nasrallah, il leader Hezbollah ucciso a settembre in un raid israeliano a Beirut. Secondo al Jazeera il personale dell'era già fuggito e non c'è stata resistenza contro i manifestanti. Secondo l'agenzia di stampaTasnim, a fare irruzione nell'sarebbe stato un gruppo di individui "armati" del gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts) e delle fazioni alleate, che avrebbero distrutto una tettoia all'esterno dell'edificio, rotto alcuni vetri e danneggiato gli uffici, portando via del materiale, come dimostrano anche alcuni video.