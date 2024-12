Ilrestodelcarlino.it - Virtus e Fortitudo, mai così vicine

, sempre lontane, distanti. Non solo per categoria, in questo momento, ma anche per modo di interpretare la quotidianità.distanti e, paradossalmente,. Cos’è che accomunain questo dicembre? Beh, entrambe hanno cambiato allenatore. La V nera dopo le dimissioni di Luca Banchi, l’Aquila dopo l’esonero di Devis Cagnardi. Modalità differenti – un esonero al posto delle dimissioni –, ma identità di vedute. Certo, Dusko Ivanovic ha una storia diversa rispetto ad Attilio Caja. Ma sia Dusko sia Attilio amano il lavoro in palestra. Gli allenamenti lunghi, talvolta sfiancanti. Verrebbe da dire figli di una visione della pallacanestro che ha avuto la sua massima (e migliore) espressione nel credo del professor Nikolic. E in tanti, non solo Ivanovic e Caja, si sono messi sulle tracce del professore.