Ilrestodelcarlino.it - Violenza giovanile a Cesena: risse filmate e condivise sui social

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lanon ha età e non ha genere. Larischia di trasformarsi in spettacolo, enfatizzata dai mezzi di diffusione del nuovo millennio che permettono condivisioni istantanee e su larghissima scala, alimentando commenti, rabbia e paure. Giovedì mattina, nel piazzale che fa da capolinea alle linee dei bus antistanti la stazione ferroviaria di, tanti giovani e giovanissimi filmavano due ragazze che menavano le mani pare per questioni legate a un ragazzo. Le filmavano come se stessero assistendo a uno show. Nelle immagini si vede un cerchio di persone che urlano e gridano. Ma, appunto, soprattutto filmano. Filmano le due giovanissime che al centro della scena prima si avvicinano, parlandosi in tono di certo non conciliante, per poi mettersi reciprocamente le mani addosso, aggredendosi a vicenda, tirandosi i capelli e finendo a terra, senza che a nessuno dei numerosi presenti loro coetanei venga in mente di intervenire per separare le contendenti.