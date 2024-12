Ilgiorno.it - Vigevano: Paolo Ariano sostituisce Roberta Giacometti nel consiglio comunale

(Pavia) - Sarà, primo dei non eletti della lista civicaRiparte, a prendere il posto in qualità di “supplente“ di, consiglieredi maggioranza arrestata giovedì con il sindaco Andrea Ceffa e i vertici di Asmper l’ipotesi di reato di corruzione. Si tratta di un istituto previsto se, come nel caso specifico, il consigliere viene sospeso dal suo incarico per decisione del prefetto. Il ricalcolo ha come effetto più importante quello di riportare in parità, 12 consiglieri per parte, la situazione tra maggioranza e opposizione. Ma in sostanza non risolve la situazione di stallo che attanaglia l’Amministrazionevigevanese dopo i fatti della scorsa settimana. C’è il bilancio da approvare per evitare l’esercizio provvisorio e da mettere ai voti la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della Giunta presentata dalla minoranza.