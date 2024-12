Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 19:30

DEL 7 DICEMBRE ORE 19.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANEL FRUSINATE, LA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE TRA LA A1-NAPOLI E L’USCITA DI FERENTINO, IN DIREZIONE SORATERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA STRADA, è STATA RIAPERTACI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO ANCHE QUI ROSOLTO L’INCIDENTE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, LA CIRCONE è REGOLARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARENEL SECONDO FINE SETTIMANA DI DICEMBRE SI APRE UFFICIALAMENTE IL PERIODO NATALIZIOAPER CONSENTIRE LE CELEBRAZIONI RELIGIOSESONO CHIUSE AL TRAFFICO VEICOLARE PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE, VA DEL TRITONE E VIA DEL TRAFOROCONTESTUALMENTE SONO DEVIATE E LIMITATE PIÙ DI 20 LINEE DI BUSSEMPRE PER QUANTO CONCERNE IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALESARÀ IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ NATALIZIEPER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI VERSO IL CENTRO STORICOSONO CONFERMATE ANCHE QUEST’ANNOLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100IN STRADA TUTTI I GIORNI DALLE 09.